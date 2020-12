WAC nach historischem Erfolg: "Sind einfach eine überragende Truppe"

Nach Achtungserfolgen bei der Premiere 2019 hat sich der WAC bei der zweiten Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase richtig ins internationale Rampenlicht spielen können. Das 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam krönte am Donnerstag einen sensationellen Herbst, mit dem die Kärntner einen neuen Klub-Meilenstein setzten. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Dass wir als kleiner WAC in so einer Gruppe überwintern, ist unglaublich", sagte WAC-Tormann Alexander Kofler.

Mit zehn Punkten wurde Rang zwei hinter Dinamo Zagreb souverän eingefahren, wie auch schon beim 4:1 in den Niederlanden konnte der niederländische Traditionsclub leistungsgerecht in die Schranken gewiesen werden. Hinzu kamen vier Zähler in den Duellen mit ZSKA Moskau. "Wir haben Geschichte geschrieben und werden uns noch lange an den letzten Monaten erfreuen. Wir sind nicht irgendwie weitergekommen, die Art und Weise war schon beeindruckend", resümierte ein überglücklicher WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.

Das sah auch Kapitän Michael Liendl so: "International zu überwintern, mit so einem Verein wie dem Wolfsberger AC, den keiner auf der Fußball-Landkarte bisher so richtig gesehen hatte, ist schon großes Kino. Das kann dir keiner mehr nehmen, da werden wir auch in 10,15 Jahren noch zurückblicken und sagen, wie geil das war."