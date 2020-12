Heimsieg und EL-Aufstieg: Der WAC schreibt Klubgeschichte

Der WAC hat am Donnerstagabend mit dem erstmaligen Einzug in die K.o.-Phase der Europa League Geschichte geschrieben. Die Kärntner setzten sich im Heimduell mit Feyenoord Rotterdam mit 1:0 durch und holten sich dank einem Plus von fünf Punkten auf die Niederländer das zweite Sechzehntelfinal-Ticket in der Gruppe K neben dem Tabellenersten Dinamo Zagreb. Zum Matchwinner avancierte Dejan Joveljic (31.). Dem WAC hätte schon ein Remis für den Aufstieg genügt.