Nach dem EL-Aus von Rapid: "Das war wie ein Stich ins Herz"

Noch drei Spiele

Es sind zwar nur noch zwei Wochen bis Heiligabend, für Rapid wird es vor Weihnachten aber noch richtig stressig: Am Sonntag kommt bereits WSG Tirol nach Hütteldorf. Dafür können die Rapidler am Montag die Auslosung des Sechzehntelfinales in der Europa League in Nyon aus dem Terminkalender streichen.

Kommenden Mittwoch kommt es schon im Achtelfinale des Cups zum Wiedersehen mit Salzburg. Das letzte Spiel steigt dann in der Südstadt, am 19. Dezember gegen die Admira.