Erfolglos gegen Top-Klubs: Warum Salzburg auf der Stelle tritt

Warum klappt es gegen die Großen Europas nicht? Warum tritt Salzburg sportlich auf der Stelle?

Die Defensivarbeit

30 Gegentore in zehn Spielen gegen die Topteams – das sagt eh schon alles. Salzburg bekommt einfach zu viele Gegentore, um gegen Klubs aus den führenden Ligen reüssieren zu können. Obwohl rund 20 Millionen Euro in den vergangenen eineinhalb Jahren in Verteidiger investiert wurden, fehlt es an internationaler Klasse. Es passieren viel zu viele individuelle und kollektive Fehler, so viele Tore kann die Offensive gar nicht schießen. Mit Istanbul Basaksehir (18) bekam nur einer der 32 Champions-League-Starter in dieser Saison mehr Tore in den sechs Gruppenspielen als die Salzburger (17).