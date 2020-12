Vorletzter gegen Letzter: Austria gegen Rapid im Wiener Derby

Weil einige Stützen fix zu den Profis übersiedelten und andere verletzt sind, kamen zuletzt fünf 16-Jährige zum Einsatz: "Für den einen oder anderen kommt das natürlich zu früh. Aber diese Erfahrungen werden ihnen noch extrem weiterhelfen."

Der Klassenerhalt sei keine Pflicht, aber erwünscht: "Es geht uns nur ums Spieler-Ausbilden und das geht in der 2. Liga sehr gut. Ich sehe so viel Qualität bei den Jungen. Wenn sie weiter so schnell lernen und wir weniger Personalsorgen haben, werden wir im Frühjahr viel öfter punkten." Oder schon im Derby: "Das ist das Spiel des Jahres, ganz klar."