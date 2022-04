Liverpools Traum von vier Titeln lebt - Klopp euphorisch

"Wir haben noch zu viele Spiele", entgegnete der Deutsche nach seinem ersten Einzug ins FA-Cup-Endspiel und verneinte Gedanken an einen möglichen Vierfach-Coup. Neben dem Pokalfinale und dem Ligacup-Erfolg steht Liverpool auch im Halbfinale der Champions League und besitzt als Zweiter in der Premier League, einen Zähler hinter Manchester City, weiterhin gute Meister-Chancen.

Am Samstag beeindruckte vor allem der Auftritt in der ersten Halbzeit. "Das war die beste erste Hälfte, die wir je gespielt haben. Wir haben alles richtig gemacht", schwärmte Klopp. Auch der frühere englische Nationalverteidiger Martin Keown stellte erstaunt fest: "In der ersten Halbzeit war Liverpool in seiner eigenen Welt."

Liga-Tabellenführer Man City war erst nach der Pause auf Augenhöhe. "Wir haben viel besser als City gespielt", betonte Klopp und erinnerte an das eher glückliche 2:2 gegen City in der Liga am vergangenen Sonntag. "Wir haben hochverdient gewonnen." Zeit zum entspannen oder genießen bleibt Liverpool aber nicht. Bereits am Dienstag geht es gegen den Erzrivalen Manchester United um wichtige Premier-League-Punkte. Fünf Tage später kommt der abstiegsgefährdete FC Everton zum Liverpool-Derby an die Anfield Road.