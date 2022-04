Später Anschlusstreffer

Für das Team von Pep Guardiola verkürzte Jack Grealish genau 70 Sekunden nach Wiederanpfiff mit einem Schuss ins linke Kreuzeck. Bernardo Silva (90.+1) sorgte mit seinem späten Anschlusstreffer für eine spannende Nachspielzeit. Bei den "Skyblues" saß der angeschlagene Mittelfeldregisseur Kevin De Bruyne nach dem kräftezehrenden Champions-League-Fight bei Atletico Madrid am Mittwoch genauso wie Ilkay Gündogan auf der Bank, Kyle Walker fehlte verletzt.

Im zweiten Halbfinale fordert Crystal Palace den Lokalrivalen Chelsea, der am Sonntag (17.30 Uhr) zum dritten Mal in Folge ins Finale einziehen will. Es ist die letzte realistische Chance für die Mannschaft von Thomas Tuchel auf einen Titelgewinn in dieser Saison.