FA-Cup: Manchester City trifft schon wieder auf Liverpool

Für City, den Gewinner von 2019, geht es noch um das Triple aus Meisterschaft, Champions League und FA Cup. Für Ligacup-Sieger Liverpool könnte der erste FA-Cup-Erfolg seit 16 Jahren ein Teil eines bisher unerreichten Quadrupels sein.

Die Ausgangslage spricht nach den Ereignissen in der Königsklasse für die "Reds". Trainer Jürgen Klopp konnte nach dem 3:1 im Hinspiel gegen Benfica (Rückspiel 3:3) seine Stars Mohamed Salah, Sadio Mane, Andy Robertson und Virgil van Dijk schonen. Pep Guardiolas Team musste im Kampfspiel gegen Atletico Madrid (1:0 und 0:0) hingegen mehr als 100 Minuten Schwerstarbeit verrichten - und verlor die angeschlagenen Kevin de Bruyne und Kyle Walker.

Klopp fordert seine Spieler

Klopp forderte mit Blick auf das Unentschieden in der Liga allerdings eine Leistungssteigerung seiner Elf. "City war sehr stark und wir nicht in Bestform. Ich würde also gerne ein Spiel sehen, in dem wir auch unser Bestes geben", sagte der Deutsche: "Die Jungs haben in diesem Spiel eine Menge guter Dinge getan, aber ich denke, dass wir auf einigen Positionen ein ganz anderes Niveau erreichen können."