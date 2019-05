Letzter Akt: Verabschiedet sich Innsbruck aus der Bundesliga?

Zu ernüchternd und enttäuschend waren die Auftritte in den vergangenen Monaten, zu aussichtslos wirkt die Ausgangslage vor den letzten 90 Minuten. Die Innsbrucker müssen heute nicht nur ihr Match gegen Mattersburg gewinnen, sie sind auch noch darauf angewiesen, dass die bereits gerettete Admira in Hartberg punktet. Wenn man jetzt noch weiß, dass Wacker in dieser Saison gegen Mattersburg noch keinen Punkt geholt und obendrein in den letzten sechs Monaten nur ein Heimspiel gewonnen hat, dann wird klar, wie schwierig die Aufgabe für den Aufsteiger ist. Da mögen die Innsbrucker noch so viel Optimismus und Lockerheit zur Schau stellen.