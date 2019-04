Der FC Wacker befindet sich am Scheideweg

Während Bundesliga-Schlusslicht Wacker der Abstieg droht, winkt dem Lokalrivalen als Leader der zweiten Bundesliga der ersehnte Aufstieg. Aber auch wenn den Innsbruckern der Klassenerhalt gelingen sollte, würde es neben Wattens eng werden. "Wenn zwei Tiroler Vereine ganz oben sind, dann verhungern beide", glaubt jedenfalls Gerhard Stocker.

Allerdings steht die WSG Wattens finanziell auf sehr stabilen Füßen. Stand jetzt stünde der Profiabteilung bei einem Aufstieg ein Budget von 5,3 Millionen Euro zur Verfügung - da sind die Sponsorgelder aus landesnahen Unternehmen, die aktuell Wacker als Bundesligist erhält, aber noch genauso wenig inkludiert wie internationale Sponsoren, mit denen Präsidentin Diana Langes dank ihrer guten Connections Verhandlungen führt.

Wohin die Reise gehen soll, wird nicht zuletzt am Namen der Kapitalgesellschaft deutlich, in die im Winter die Wattener Profiabteilung ausgelagert wurde. Sie heißt nicht WSG Swarovski Wattens, sondern Swarovski Tirol. "Ich will unseren Verein mittelfristig in der Bundesliga etablieren", sagte Diana Langes erst am Donnerstag gegenüber dem KURIER.

Pikanterweise könnte nun ausgerechnet der FC Wacker für den Lokalrivalen zum Stolperstein auf dem Weg in die höchste Spielklasse werden. Am Sonntag trifft die Innsbrucker Zweiermannschaft, die im Frühjahr noch ungeschlagen ist, daheim auf Leader Wattens, der 2019 noch kein Auswärtsspiel gewinnen konnte.