LASK-Trainer Thalhammer: "Fehler müssen erlaubt sein"

Die Europa League ist nur mehr Gegenstand einer teils bitteren bis lehrreichen Linzer Vergangenheitsbewältigung. Die Zukunft? Die liegt nah und findet am Sonntag in Salzburg statt. Was beim österreichischen Abonnement-Meister zu holen ist, welche Bedeutung dieses Spiel in der Welt des Herausforderers und momentanen Tabellenführers hat, erklärt Dominik Thalhammer, der 50-jährige Cheftrainer des LASK.

KURIER: Empfinden Sie die Frage als unfair, ob in Ihrem Kopf im Rahmen dieses Spitzenspiels gar der eine oder ander Gedanke an den Titel herumgeistert?

Dominik Thalhammer: Die Frage ist total unfair. Was uns vielleicht von anderen Klubs in der Bundesliga unterscheidet, ist die Definition von Performancezielen. Nur in Ergebnissen zu denken, ist eine andere Art des Denkens. Nicht unsere. Wir wollen unsere Performance verbessern, erfolgreich an der Entwicklung arbeiten. Das wird man nach zwei, drei Jahren sehen.

Das bedeutet allerdings, der große Wurf kann in dieser Saison noch nicht gelingen?