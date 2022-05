Laimer vor Rangnick-Debüt: "Red-Bull-Fußball, was ist das?"

Den Amtsantritt von Rangnick bezeichnete Laimer als "Neustart. Man merkt auch im Training von der Intensität und Laufbereitschaft, dass jeder wirklich will. Es wird sehr interessant, wie sich die Sache weiterentwickelt." Rangnick ist laut Laimer "ein ehrgeiziger Typ, der immer gewinnen will. Es gibt einen gewissen Matchplan, an den sich die Mannschaft halten muss, aber natürlich ist es nicht von der ersten Minute an durchgetaktet. Wir spielen immer noch Fußball, da gibt es immer noch freie Entscheidungen", sagte der Mittelfeldspieler. "Wir reden hier nur von gewissen Punkten und gewissen Abläufen, von ein paar Hilfestellungen."

Transfer ist möglich

Laimer ist in den kommenden Tagen voll auf die Nations-League-Partien gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich konzentriert, danach aber rückt seine Zukunft auf Clubebene in den Fokus. Der Vertrag des 20-fachen Internationalen in Leipzig läuft noch ein Jahr, namhafte Vereine sollen Interesse angemeldet haben. Es sei "durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele", erklärte Laimer.