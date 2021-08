Rapid-Coach Kühbauer: "Dann trifft er nicht einmal einen Apfelbaum"

Rosig schaut die Situation nur in der Innenverteidigung aus. Da hat man mit Maximilian Hofmann, dem in Topform agierenden Leo Greiml (Kühbauer: "Er ist für mich überragend, ein Zweikampfmonster"), Kevin Wimmer und Kapitän Christopher Dibon ein Überangebot. Auch deshalb wird Dibon in nächster Zeit nach langer Verletzungspause auf eigenen Wunsch vor allem bei den in der 2. Liga tätigen Amateuren trainieren und spielen. "Er braucht Spiele und regelmäßiges Training. Er weiß, dass ihm was fehlt, und erhofft sich, dass er den Rhythmus bekommt, der für ihn wichtig ist", so Kühbauer.