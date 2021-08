Kühbauer nach dem 3:0: "Das Glücksengerl ist weit weg von Rapid"

Die Erleichterung war allgegenwertig in den Katakomben des Weststadions nach dem 3:0 gegen Famugusta in der dritten Runde der Qualifikation für die Europa League. Die Ergebnisse bei Sparta Prag (0:2) und gegen Hartberg (0:2) nagten am Selbstvertrauen der Grünweißen.

Dass gegen die Zyprer trotz der angespannten personellen Lage ein souveräner Heimsieg gelang, hellte die Stimmung merklich auf. Kapitän Maximilian Hofmann erklärte: „Wir haben gewusst, dass Famagusta nicht auf Teufel komm raus angreifen wird. Wir haben es gut geschafft, dass wir sie von unserem Tor weghalten können und haben vorne auch getroffen."

Der Vorsprung von drei Toren wirkt komfortabel: „In letzter Zeit haben wir die Tore nicht gemacht, jetzt haben wir drei. Das ist schon mal ein guter Polster. Und nächste Woche werden wir aufsteigen.“