Klarer Heimsieg gegen Famagusta: Rapid jubelt in der EL-Quali

Bei den nach vielen Transfers offensichtlich noch nicht gut eingespielten Gästen rückte die Nr. 55 in den Fokus: Einen Kracher von Fountas lenkte Goalie Tzur an die Latte (32.). Drei Minuten und eine perfekte Cornervariante später war nichts zu halten: Knasmüllner verlängerte per Kopf, Ercan Kara konnte aus zwei Metern einköpfeln (35.).

Die 11.400 Fans wurden immer lauter. In Minute 40 klappte der nächste Trick, diesmal verlängerte Knasmüllner flach, aber Karas Schuss wurde gehalten.