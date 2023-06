Kroatiens Teammanagerin: „Tante Iva“ weiß, wie Luka Modric tickt

Apropos Spieler: Sie lernten Luka Modric kennen, da war er ein schmächtiger 17-Jähriger bei Dinamo Zagreb. Was schätzen Sie an ihm?

Zunächst einmal sein Talent. Aber Talent haben andere auch. Das Besondere an Luka ist seine Fokussierung. Er ordnet alles seinem Beruf unter, achtet genau darauf, was er wann trainiert, was er wann isst und trinkt, wie er sich auf seine Aufgaben vorbereitet. Und er vergisst nicht auf das Lachen. Er ist bei all seiner Bekanntheit ein Mensch geblieben.

