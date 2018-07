Kroatisches Sommermärchen vor dem WM-Finale

Egal mit wem man redet, man redet über Fußball. Es gab noch nie in diesem Land, das seine Unabhängigkeit mit einem blutigen Krieg bezahlte, derart viel Vorfreude. Durch die Straßen der Innenstadt wieselt auch der bekannte Theaterregisseur Kreso Dolencic. Er wurde eigens für die Inszenierung der Siegesparty am Montag in Zagreb engagiert. Und die findet auf jeden Fall statt. Egal, wer das Finale gewinnt.

Feiern lassen wollen sich auch die Spitzen der Politik. Seit Tagen versuchen sie, sich mit ihren Ankündigungen gegenseitig zu toppen. Zuletzt ließ Premierminister Andrej Plenkovic seine Landsleute via Twitter aufhorchen: „Ich appelliere an alle Arbeitgeber, die das können, ihren Mitarbeitern am Montag frei zu geben, damit sie die Ankunft unserer Mannschaft mitfeiern können.“ Und auch die Pläne für eine zeitgemäße Fußballarena in Kroatien wurden wieder einmal aus der Schublade hervorgekramt. Die Frage lautet: Wann bauen, wenn nicht jetzt?