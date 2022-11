Der Mann, der Kroatien-Star Kapitän Luka Modric für die WM fit macht

Was ist entscheidend?

Entscheidend ist heute die schnelle Regeneration im Spiel und nach dem Spiel. Achten Sie einmal auf Luka in einem Match: Er weiß genau, wenn er zu lange im anaeroben Bereich ist. Dann bleibt er in einer Aktion eher defensiv, um schon in der nächsten Minute wieder zu einem Sprint anzusetzen.

UEFA und FIFA gönnen den Stars wenig Pausen.

Das ist das Problem. Sie hätten in den nationalen und internationalen Ligen einen guten Herbst spielen sollen, hatten aber gleichzeitig die WM im Kopf. Dieser mentale Balanceakt führte im Vorfeld zu etlichen Ausfällen. Ich erwarte nach der WM weitere schwere Verletzungen.

Warum?

Es ist erwiesen, dass die Spieler bei ihren Nationalteams ihren Leistungslevel nicht halten können. Sie trainieren weniger, anders, sind abgelenkt, sollen sich auf wenige Spiele fokussieren. Ich weiß von den Spielern Kroatiens, dass sie nach dem WM-Finale 2018 ein Monat lang brauchten, um sich mental zu regenerieren.

Was sagen die Vereine zu Ihren zusätzlichen Trainingsplänen?

Das ist unterschiedlich. Es gibt leider auch Vereine, die an der Kooperation mit mir nicht wirklich interessiert sind. Dabei stelle ich ihnen alle Daten transparent zur Verfügung.

Was könnte Trainern und Spielern entgehen?

Wenn ich sehe, dass Klubs am Tag vor einem Spiel freigeben, kann ich darüber nur lachen. Was darf ich mir von Spielern erwarten, die sich auf der Couch für ein Spiel aktivieren? Das ist doch der pure Wahnsinn. Die Tage „Spieltag minus eins“ und „Spieltag plus eins“ sind für die Fitness sehr wichtig.