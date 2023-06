Kroatien schockt die Niederlande und steht im Nations-League-Finale

Schlussoffensive

Erst jetzt setzten die Niederländer zur Schlussoffensive an. Gakpo verfehlte in der 91. Minute knapp. Bei der vorletzten Chance scheiterte Ake per Kopf (93.).

Am Ende der Nachspielzeit gab es noch eine Möglichkeit, tatsächlich traf Joker Noa Lang zum 3:3 (96.).