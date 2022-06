Kroatien-Teamchef vor ÖFB-Spiel: "Schwierig, Modrić zu kritisieren"

Der Mensch: Geboren wurde Zlatko Dalić am 26. Oktober 1966, in Livno, einer Kleinstadt in Bosnien-Herzegowina. Verheiratet ist der Vater von zwei Söhnen seit 1992 mit Davorka Dalić. Seinen Hauptwohnsitz hat er heute in der nordkroatischen Stadt Varaždin. Derzeit dreht sich bei ihm mehr um die Familie als um den Fußball: Sein Vater ist in der Nacht auf Mittwoch in Livno verstorben.

Der Spieler: Dalić spielte fast ausschließlich in Kroatien, die meisten Spiele bestritt er für Hajduk Split. Länger tätig war er auch für Varteks in Varaždin, kurz auch im benachbarten Ausland für Velez Mostar und Podgorica.

Der Trainer: Auch als Trainer (in Kroatien und in den Emiraten) sorgte er zunächst nicht unbedingt für Furore. Dementsprechend skeptisch war man 2017 in Kroatien, als er aus der Not heraus als Cheftrainer der Nationalmannschaft präsentiert wurde. Der Rest ist Geschichte.