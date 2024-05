99 Prozent Passquote: Laimer gegen Real mit "bestem Bayern-Spiel"

Nach dem 2:2 in München waren jedoch beide Seiten nicht zufrieden. Bayern-Coach Thomas Tuchel blickte aber nach vorne. „Es lohnt sich nicht, lange mit dem Ergebnis zu hadern. Die Ausgangslage ist klar: Wir fahren nach Madrid – and the winner takes it all.“

Die Bayern hatten die Partie in der Allianz Arena druckvoll eröffnet, Chance um Chance herausgespielt. Doch in Führung ging Real durch Vinicius Junior nach einem – wie es die spanische Zeitung Marca nannte – „stratosphärischen Pass“ von Toni Kroos.