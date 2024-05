Medien: Rangnick will zu den Bayern. Ist das wirklich so?

Sollte dem so sein, wird das jedenfalls nicht von Angesicht zu Angesicht geschehen. Denn Rangnick war weder am Dienstag in München, als die Bayern in der Champions League gegen Real Madrid spielten, noch ist er es am Mittwoch. Der Teamchef befindet sich bereits in Klagenfurt, wo er das Cupfinale zwischen Sturm Graz und Rapid live verfolgen wird.

Die Bild schreibt nun auch davon, dass es mit dem ÖFB noch keine Einigung gäbe. Allerdings: KURIER-Informationen zufolge haben die Bayern beim Fußball-Bund nicht einmal noch angefragt, weil sich Rangnick auch noch gar nicht deklariert hat.