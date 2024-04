Geld oder Teamchef: Warum der ÖFB bei Rangnick pokern kann

In nur 55 Tagen geht es für Österreichs Nationalteam los: In Düsseldorf wartet zum Auftakt der Europameisterschaft Frankreich. Was die Österreicher bei dieser EURO vorhaben, ist nicht nur verbal kommuniziert. Ein 2:0-Sieg gegen die Deutschen oder das 6:1-Schützenfest gegen die Türken untermauern die hohen Ambitionen.