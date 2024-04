Rangnick und die Bayern: Jetzt wird es ernst

Der ÖFB-Teamchef dürfte jedenfalls gesprächsbereit sein. Aussagen des Deutschen vor zwei Wochen im Rahmen eines Medienworkshops für die bevorstehende EURO 2024 wurden als Absage an die Bayern gewertet - das war es allerdings nicht.

Nun wird es in den nächsten Tagen zu konkreten Gesprächen zwischen Rangnick und den Bayern kommen. Danach kann auch der ÖFB mit einer offiziellen Anfrage seitens des Weltklubs rechnen. Und dabei ist der ÖFB in einer guten Position.

Rangnick steht in Österreich bis 2026 unter Vertrag - ohne Ausstiegsklausel. Die Münchner müssten also eine schöne Ablösesumme an den ÖFB zahlen. Zur Erinnerung: Für Julian Nagelsmann hat man im Jahr 2021 nicht weniger als 25 Millionen Euro an RB Leipzig überwiesen.