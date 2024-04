Bayern-Trainersuche: Wie sehr der ÖFB um Rangnick fürchten muss

Zwei Monate noch bis zur EURO 2024. Ein Treffen aller 24 EM-Teamchefs gab es schon am Montag in Düsseldorf im Rahmen eines Medien-Workshops. Mit dabei auch Ralf Rangnick, der am Rande des Events zum Interesse des FC Bayern München an seiner Person befragt wurde.

Der Teamchef im O-Ton: "Es gibt überhaupt keinen Grund, darüber nachzudenken, geschweige zu reden. Ich bin Nationaltrainer von Österreich, das bin ich mit Leib und Seele und wir freuen uns extrem auf die Europameisterschaft. (...)." Auf die Nachfrage, ob es also keinen Kontakt zu den Bayern gäbe, sagte der 65-Jährige: "Warum auch?"