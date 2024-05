Champions League: Dortmund mit fitten Sabitzer gegen PSG-Star Mbappé

Wir wissen, dass wir mindestens 180 Minuten auf dem höchsten Niveau performen müssen“, sagte Edin Terzic. Der Trainer von Borussia Dortmund weiß, dass in der Champions League in dieser durchwachsenen Saison die große Chance für den BVB liegt. „Das klare Ziel“ im Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr) daheim sei es, „dass wir uns einen kleinen Vorsprung herausspielen“. Ob ein kleiner Vorsprung gegen Paris Saint-Germain mit Kylian Mbappé und Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé für das Rückspiel in Paris am 7. Mai reichen wird, steht auf einem anderen Papier.

Die Franzosen sind in guter Form, haben gerade erst die französische Meisterschaft für sich entschieden. „Sie sind an ihrem Peak in dieser Saison und hatten im Jahr 2024 nur eine Niederlage. Außerdem haben sie seit zehn Jahren das klare Projekt, die Champions League zu gewinnen.“ Die Dortmunder mit ÖFB-Star Marcel Sabitzer hoffen auf eine Rückkehr ins Londoner Wembley-Stadion, wo heuer das Finale stattfindet und wo der BVB 2013 im rein deutschen Finale dem FC Bayern München mit 1:2 unterlag.

Marcel Sabitzer wieder fit In Dortmund hofft man, dass Marcel Sabitzer seine Form erneut gewinnbringend einsetzt. Gegen Atlético Madrid im Viertelfinale legte der Steirer im Rückspiel (4:2) mit einem Tor und zwei Vorlagen einen Gala-Auftritt hin. Bei der 1:4-Niederlage in Leipzig zuletzt wurde er schmerzlich vermisst. Terzic wollte seinen zentralen Mittelfeldspieler nicht nur auf Tore und Assists reduziert sehen. „Er ist extrem fleißig im Verteidigen, sorgt immer wieder dafür, dass der Gegner nicht in Ruhe nach vorne spielen kann, geht auf zweite Bälle, erobert und jagt Bälle.“ Von seinem grippalen Infekt hat sich Sabitzer erholt, kann am Mittwoch ebenso wieder spielen wie Verteidiger Mats Hummels, Ian Maatsen und die beiden Stürmer Donyell Malen und Sebastian Haller.

Dass sein Team als Außenseiter gilt, kann die Zuversicht von Terzic nicht schmälern: „Mir ist es egal, ob wir Außenseiter oder Favoriten sind. Vielleicht sind wir das Team im Halbfinale mit dem größten Hunger.“ Viel wird davon abhängen, wie die Dortmunder Abwehr Superstar Mbappé unter Kontrolle bringt. „Er ist vielleicht der zurzeit beste Fußballer der Welt. Allein gegen ihn wird es schwer. Da müssen wir doppeln und es als Mannschaft schaffen“, forderte Kapitän Emre Can.

Kampf um Königsklassen-Startplatz Borussia Dortmund kann auf dem Weg zum fünften deutschen Startplatz in der Champions League der entscheidende Faktor werden und gleichzeitig für sich selbst das Ticket absichern. Erreicht der BVB im Halbfinale mindestens einen Sieg und ein Unentschieden, ist Deutschland der zweite Platz im UEFA-Ranking nicht mehr zu nehmen. Erspielte Punkte (zwei für Sieg, einen für Remis, einen für das Weiterkommen) werden durch die Anzahl der Teams geteilt, die ein Land am Saisonbeginn in allen drei Europapokal-Wettbewerben gestellt hat, im Fall von Deutschland sieben.

England und Frankreich gingen leer aus, den zusätzlichen Platz in der auf 36 Klubs erweiterten Champions League bekäme, mit der Ausnahme eines Sonderfalls, der Fünfte der Deutschen Bundesliga – aktuell der BVB. So könnten in der kommenden Saison sogar sechs deutsche Klubs in der Königsklasse vertreten sein. Das wäre der Fall, wenn die Bundesliga im Ranking am Ende vor England liegt, der BVB die Champions League gewinnt und in der Meisterschaft maximal Fünfter wird.