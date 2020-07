"Konkret ist nichts": Rapid wartet auf das Transfer-Karussell

Barisic betont, dass es für keinen Rapid-Spieler ein Angebot gibt: „Anfragen gibt es immer wieder, aber konkret ist nichts.“ Er schließt aber nicht aus, dass sich das im August ändern wird. „Ich glaube, das Karussell wird sich zu drehen beginnen, wenn die großen Ligen alle ihre Meisterschaften beendet haben.“

Nach den Leistungstests am Dienstag und dem Trainingsauftakt am Mittwoch geht es für das Team von Didi Kühbauer am Samstag ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf, wo gegen den Regionalligisten ASV Draßburg das erste Testspiel ansteht.