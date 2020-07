Profitieren Rapid- und Sturm-Amateure von Mattersburg-Konkurs?

Offene Kriterien

Welche Kriterien zur Anwendung kommen würden, um den Nachrücker zu bestimmen, ist offen. Es sei jedenfalls "die Zustimmung des ÖFB-Präsidiums und der beteiligten Landesverbände notwendig", sagte Ebenbauer, damit eines der beiden Teams in der 2. Liga antreten könne.

In der Tabelle der im April inmitten des Corona-Lockdowns abgebrochenen Regionalliga-Ost-Meisterschaft steht Rapid II (37 Punkte/18 Spiele) auf dem zweiten Platz, die Sturm-Amateure (34 Punkte/17 Spiele) führten zu dem Zeitpunkt die Regionalliga Mitte an. Von Rapid oder Sturm Graz gab es am Samstag vorerst keinen Kommentar.