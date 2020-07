Nach dem Bankenskandal: Der SV Mattersburg kämpft bis zuletzt ums Überleben

Die verbliebenen Funktionäre hingegen sehen das anders. Sie verhandelten mit potenziellen Investoren. Und sie wollen noch am Freitag, alles tun, um den Verein allen Unkenrufen zum Trotz in der Bundesliga zu halten. Seit mehr als einer Woche versuchen sie unermüdlich den Klub am Leben zu halten, trotz des Scherbenhaufens, den Martin Pucher hinterlassen hat. Gerüchten zu Folge ist der so groß, dass wohl nur eine Insolvenz eine Chance bietet, damit der Klub überlebt. Als eine Folge der Corona-Krise würde das nicht mehr den Zwangsabstieg bedeuten.