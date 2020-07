WSG Tirol über Mattersburgs Krise: "Machen keine Polonaise"

Der verbliebene Vorstand des SV Mattersburg ist momentan dabei, sich durch die Zahlen zu arbeiten. Bis Freitag will die Bundesliga eine Stellungnahme, ob der Verein nach dem Kollaps der Commerzialbank Mattersburg und dem Abschied von Präsident Martin Pucher in der Bundesliga bleiben kann. Trotz negativer Stimmung in der Politik und im Landesverband geben die verbliebenen Funktionäre nicht auf, auch auf der Suche nach Investoren und Aushängeschildern für eine Rettung. So wurde Ex-Spieler Christian Fuchs kontaktiert. Und Urgestein Nedeljko Malic, der schon verabschiedet wurde, bietet dem Verein seine Hilfe an.