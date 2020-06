Peschek ist Rapid-Legenden Krankl und Herzog schon lange suspekt

Spruchbänder, mit denen gegen Fußball ohne Zuschauer protestiert wird, werden (nur nie in so frauenverachtender Form wie in Hütteldorf) zur Zeit quer durch Europas leere Stadien gespannt.

Tatsächlich verkommen die Spiele auch im Ausland zu Langweilern. Niemand hat den Geisterfußball gewollt. Doch ist der aktuell die einzige Chance, um Verträge mit TV- und Werbepartnern einzuhalten; um Sponsoren nicht zu vergrämen (wie das seit Sonntag wegen des Transparents bei Rapid passiert); um ein folgenschweres Vereinssterben zu verhindern.

Oder wollen Protestierer vor vollem (Armen-)Haus künftig lieber eine Vierer-Liga sehen?