Klare Worte nach Haifa-Pleite: "Stehen wie die Beschissenen da"

Nach dem Schlusspfiff war es höchst an der Zeit, dass die handelnden Personen klare Worte der Selbstkritik suchen. Immerhin, die fanden welche. So wie der junge Maximilian Wöber, der den Fehlstart in die EM-Qualifikation auf den Punkt brachte: „Jetzt stehen wir wie die Beschissenen da.“ Erklären konnte er nicht wirklich, was sich da in Haifa zuvor abgespielt hatte. „Nach dem 1:0 hatten wir alles unter Kontrolle, aber dann begannen wir viel mit der Ferse zu spielen.“ Die Strafe folgte auf den Fuß.

Kapitän Julian Baumgartlinger war nah dran an der Sprachlosigkeit, meinte dann doch noch: „Wir waren nachlässig. Der Start war ordentlich, es war nicht überragend.“ Was folgte, sei nicht zu entschuldigen. „Da reicht dann eine Flanke und eine Standardsituation. Wir haben viel liegen gelassen, müssen uns bei der eigenen Nase nehmen. Das geht so nicht, wir haben es hergeschenkt.“