EM-Qualifikation live: Israel - Österreich 0:1

Teamchef Franco Foda hat die Anfangself für das EM-Qualifikationsmatch in Haifa gegen Israel im Vergleich zum Polen-Match an drei Positionen verändert. Andreas Ulmer, Peter Zulj und Xaver Schlager rücken neu in die Mannschaft, dafür sitzen Stefan Lainer und Florian Grillitsch auf der Bank. David Alaba fehlt verletzungsbedingt.