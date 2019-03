EM-Quali: Russland siegt klar in Kasachstan, Wales mit Mühe

Die russische "Sbornaja" hat Kasachstans Fußball-Nationalmannschaft wieder auf den Boden der Realität geholt. Drei Tage nach deren 3:0-Erfolg in der EM-Qualifikation gegen Schottland feierte Russland am Sonntag in Kasachstan einen 4:0 (2:0)-Sieg.

Tore von Denis Tscheryschew (19., 45.+2), Artjom Dsjuba (52.) und ein Eigentor (62.) brachten der Mannschaft von Ex-Tirol-Trainer Stanislaw Tschertschessow den ersten Sieg in der Qualifikationsgruppe I.

In der Gruppe E gewann Wales sein Auftaktspiel zu Hause gegen die Slowakei mit 1:0 (1:0). Der 21-jährige Daniel James erzielte bereits in der 5. Minute das Siegestor.