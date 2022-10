Keine FIFA-Sanktionen nach der Stadion-Katastrophe in Indonesien

Nach der Stadion-Katastrophe auf der indonesischen Insel Java muss das sĂŒdostasiatische Land nach Angaben des StaatsprĂ€sidenten Joko Widodo nicht mit Sanktionen vom Fußball-Weltverband FIFA rechnen. "Gott sei Dank wird der indonesische Fußball nicht von der FIFA sanktioniert", erklĂ€rte Widodo in einer am Freitag veröffentlichten Videobotschaft, in der er sich auf einen Brief von FIFA-PrĂ€sident Gianni Infantino berief.

Im Kanjuruhan-Stadion der Stadt Malang war es am Samstag vergangener Woche nach dem Erstligaspiel zwischen Arema FC und Persebaya FC zu einer Massenpanik gekommen, als Fans auf das Feld stĂŒrmten und die Polizei gewaltsam und unter massivem TrĂ€nengaseinsatz gegen sie vorging. Mehr als 130 Menschen - darunter 37 Kinder - starben, als Tausende versuchten, die NotausgĂ€nge zu erreichen. Hunderte Zuschauer wurden darĂŒber hinaus verletzt.