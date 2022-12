Die Wiener Austria trennt sich von Trainer Manfred Schmid

Schmid hatte im Sommer 2021 das Traineramt bei den Violetten übernommen. In 61 Spielen stehen 19 Siege und 22 Niederlagen zu Buche. In der letzten Saison schaffte es der krisengebeutelte Traditionsklub etwas überraschend in die Meistergruppe, aktuell liegt die Austria nur auf Position sieben. Aufgrund der finanziellen Situation war man mit minus drei Punkten in die Saison gestartet. Im Cup-Achtelfinale schied man zudem gegen den Regionalligisten Wiener Sport-Club aus, in der Conference-League-Gruppenphase wurde man mit zwei Punkten aus sechs Partien Letzter.