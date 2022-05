Kein Geld für Auswärtsfahrt: Lustenauer Fans zahlen Wacker den Bus

Es ist schon schlimm genug, was in den vergangenen Wochen und Monaten rund um den FC Wacker Innsbruck passiert ist, doch sollte der Finanzcrash auch noch sportliche Auswirkungen auf den Ausgang der Meisterschaft haben, dann wäre das wohl der absolute Supergau - und der Traditionsverein würde vielerorts in der öffentlichen Gunst noch mehr sinken.