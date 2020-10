Kalajdzic, Monschein und Co.: Warum die Großen die Kleinen brauchen

Noch ratloser ist man an der Basis, wo der Betrieb oft von den Kantinen lebt. Und wo Klubs wie die eingangs erwähnten schon froh wären, ließen Virus und Behörde so viel Zuschauer zu, wie Rapid Angestellte zählt (150). Ganze Unterligen denken ans Zusperren. Als Präsident von Sport Austria verlangt der ehemalige burgenländische SP-Landeshauptmann und Landesligafußballer Hans Niessl im Namen von 15.000 Sportvereine seitens der Regierung finanzielle Hilfe plus mehr Flexibilität bei Publikumsbeschränkungen. Damit dürfte er am ehesten bei Vizekanzler Werner Kogler Gehör finden. Zumal der einstige steirische Unterhaus-Kicker als Genießer manch dritter Halbzeit auch den sozialpolitischen Wert des Sports zu schätzen weiß.