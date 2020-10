Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic schoss sich fürs ÖFB-Team warm

Mit einem Tor und viel Selbstvertrauen im Gepäck reist Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic am Sonntagabend zum österreichischen Nationalteam nach Klagenfurt an. Der Angreifer traf beim 1:1 der Stuttgarter gegen Leverkusen in der 76. Minute zum Ausgleich, ÖFB-Teamkollege Julian Baumgartlinger musste den Treffer von der Leverkusener Bank aus mitansehen.

Kalajdzic ist bisher in der Saison Stuttgarts Mr. 100 Prozent, erzielte in den ersten drei Spielen jeweils einen Treffer. Auch zuvor gegen Mainz und Freiburg. ÖFB-Teamchef Franco Foda beobachtete dies mit Vergnügen, drängt sich doch ein weiterer Angreifer als möglicher Ersatz für Marko Arnautovic auf. Denn der China-Legionär wird bei den Oktober-Länderspielen fehlen, aufgrund der Covid-Bestimmungen wohl auch im November bei den drei Matches nicht zur Verfügung stehen.