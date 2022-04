"Jurgen is a Red": Liverpool hofft auf Verlängerung mit Jürgen Klopp

Mike Gordon, der Präsident des amerikanischen Club-Eigentümers Fenway Sports Group, war am Mittwoch zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Villarreal (2:0) angereist. Der Geschäftsmann hatte bereits 2019 den letzten Vertrag mit Klopp ausgehandelt. Auch Mark Kosicke, der Berater des Erfolgstrainers, saß beim Spiel gegen die Spanier auf der Tribüne.

Dass Klopp in Liverpool der rote Teppich ausgerollt wird, ist bei den Erfolgen der Reds verständlich. Und auch die Fans in Anfield haben ihrem Trainer einen neuen Song gewidmet. Angelegt an die Liverpooler Beatles ("I Feel Fine") singen sie in Liverpool, aber auch etwa in Wembley: "I'm so glad, that Jurgen (sic!) is a Red..."