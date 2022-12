Werner wird neuer Sportvorstand der Austria: "Bin kein Feigling"

Einiges sei schief gelaufen, vor allem in der Kommunikation. Das Image der Investorengruppe sei von Beginn an negativ gewesen, was Werner nicht auf sich sitzen lassen will: "Wenn wir das Investment nicht getätigt hätten, würde ein arabischer oder amerikanischer Investor hier sitzen, bitte das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man über die Gruppe urteilt."

Die Gespräche mit Manfred Schmid seien auf Augenhöhe gewesen, die Vorstellungen aber weit auseinander gegangen. Werner: "Wir werden keine Schmutzwäsche waschen, haben den Schritt gemacht, weil wir glauben, dass es der richtige ist."