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Fußball

Sensations-Transfer bahnt sich an: Kehrt Mourinho zu Real zurück?

Vor der letzten Titelchance im Clasico am Sonntag in Barcelona verdichten sich die Gerüchte auf eine Rückkehr von José Mourinho zu Real Madrid.
09.05.2026, 11:49

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Rückkehr zu Real? José Mourinho

Und es könnte wirklich passieren: Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von José Mourinho als Trainer bei Real Madrid verdichten sich. Einem Bericht von „The Athletic“ zufolge laufen Gespräche des spanischen Rekordmeisters mit dem Berater des 63-Jährigen.

Treibende Kraft hinter den Bemühungen von Real um eine erneute Verpflichtung des Portugiesen soll Clubchef Florentino Pérez sein. 

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Dem Bericht zufolge besitzt Mourinho bei seinem aktuellen Arbeitgeber Benfica Lissabon eine Ausstiegsklausel aus seinem noch bis Mitte 2027 laufenden Vertrag. Demnach müsste Real eine Ablöse von rund drei Millionen Euro für den Starcoach zahlen. 

Direkte Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen habe es bisher aber noch nicht gegeben. Auch Mourinho selbst hatte zuletzt persönliche Gespräche mit Real bestritten.

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Mourinho stellt Bedingungen

Er war bereits von 2010 bis 2013 Trainer der Königlichen und hat immer noch ein freundschaftliches Verhältnis zu Präsident Pérez. Spanische Medien wollten zuletzt erfahren haben, dass der Clubboss dem Portugiesen per Video schon ein erstes Angebot unterbreitet hat. 

Der Zeitpunkt ist pikant: Am Sonntag spielt Real im Clasico bei Barcelona (21 Uhr) um die letzte Titelchance. 

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