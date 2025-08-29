Die Istanbuler Fußball-Großclubs Fenerbahce und Besiktas haben sich nach Europacup-Niederlagen jeweils von ihren namhaften Trainern getrennt. Fenerbahce kündigte nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica den Vertrag mit Jose Mourinho, wie der Club am Freitag mitteilte.

Die Trennung erfolge einvernehmlich, hieß es. Besiktas wiederum stellte nach dem Verpassen der Ligaphase in der Conference League Ole Gunnar Solskjaer frei.