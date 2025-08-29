Fußball

Nach nur einem Jahr: Star-Trainer Mourinho muss bei Fenerbahce gehen

Die Ära von Jose Mourinho bei Fenerbahce ist zu Ende. Knapp ein Jahr nach Amtsantritt muss der Portugiese ohne Titel und Verpassen der Königsklasse gehen.
29.08.25, 10:47
Die Istanbuler Fußball-Großclubs Fenerbahce und Besiktas haben sich nach Europacup-Niederlagen jeweils von ihren namhaften Trainern getrennt. Fenerbahce kündigte nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gegen Benfica den Vertrag mit Jose Mourinho, wie der Club am Freitag mitteilte. 

Die Trennung erfolge einvernehmlich, hieß es. Besiktas wiederum stellte nach dem Verpassen der Ligaphase in der Conference League Ole Gunnar Solskjaer frei.

Mourinho bei Fenerbahce: Kein Titel und Königsklasse verpasst

Der Norweger hatte erst im Jänner beim türkischen Topclub angeheuert. Zum Verhängnis wurde dem 52-jährigen Ex-Manchester-United-Star das Ausscheiden gegen Lausanne

Besiktas hatte am Donnerstag gegen die Schweizer eine 0:1-Heimniederlage kassiert, wodurch man ohne Europacup-Teilnahme dasteht. Mourinho wiederum war seit Sommer 2024 Trainer von Fenerbahce, der polarisierende Portugiese blieb aber ohne Titel und verpasste nun die Königsklasse.

(Agenturen, pres)  | 

