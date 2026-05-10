Drei Teams punktegleich: Fotofinish im deutschen Abstiegskampf

In der letzten Runde der deutschen Bundesliga kommt es im Abstiegskampf zum großen Showdown. Heidenheim (Matthias Honsak ab 83.) gewann am Sonntag auswärts gegen Köln (Florian Kainz ab 71.) mit 3:1 und hat nun als Vorletzter ebenso 26 Punkte wie Schlusslicht St. Pauli und der Drittletzte Wolfsburg.