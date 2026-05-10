Nach dem überraschenden Sieg von Heidenheim in Köln ist das Finish an Spannung nicht zu überbieten.Weiterlesen
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Drei Teams punktegleich: Fotofinish im deutschen Abstiegskampf
Nach dem überraschenden Sieg von Heidenheim in Köln ist das Finish an Spannung nicht zu überbieten.
In der letzten Runde der deutschen Bundesliga kommt es im Abstiegskampf zum großen Showdown. Heidenheim (Matthias Honsak ab 83.) gewann am Sonntag auswärts gegen Köln (Florian Kainz ab 71.) mit 3:1 und hat nun als Vorletzter ebenso 26 Punkte wie Schlusslicht St. Pauli und der Drittletzte Wolfsburg.
Die beiden Letzten müssen in die 2. Liga, der Drittletzte spielt in der Relegation. Zum Abschluss treffen St. Pauli und Wolfsburg aufeinander, Heidenheim empfängt Mainz.
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