Warum Wunschstürmer Adamsen vor der Unterschrift bei Rapid steht

Seit Beginn der Frühjahrssaison basteln Trainer Johannes Hoff Thorup und Sportchef Markus Katzer am Kader von Rapid für die kommende Saison. Fest steht, dass nicht so viele Millionen wie 2025 ausgegeben werden sollen und können, passenderweise will der dänische Coach auch mehr den eigenen Nachwuchs und Rückkehrer wie Nicolas Bajlicz von Ried forcieren.

Aber natürlich hat Hoff Thorup auch Wunschspieler aus dem Ausland, um die sich Katzer und sein Team seit dem Winter bemühen. Rapid-Baustelle: Der Goalgetter Nach der Arnautovic-Posse im Sommer 2025 wollen die Verantwortlichen diesmal die Mittelstürmer-Position möglichst früh bestmöglich besetzen. Dass hier eine massive Baustelle besteht – besonders nach der schweren Knie-Verletzung von Mbuyi – zeigt sich auch daran, dass LASK-Verteidiger Jörgensen mehr Treffer bejubelt hat (sieben) als die torgefährlichsten Rapidler.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Mads Claus Rasmussen Cupsieg mit Silkeborg: Tonni Adamsen ist der Wunsch-Kandidat von Rapid

Ein Landsmann von Jörgensen wie auch Hoff Thorup soll das Problem lösen. Wie vom KURIER am 29. April exklusiv berichtet, ist Tonni Adamsen der absolute Wunschkandidat.

Der 31-Jährige ist seit vier Jahren der Goalgetter von Silkeborg (gesamt 89 Scorerpunkte). Diese Saison hält der Linksfuß bei starken 19 Toren und sieben Assists in 37 Saisoneinsätzen. Jetzt ist der dänische Cupsieger von 2024 ablösefrei. Früher kellnerte Adamsen nebenbei Beim ersten Kontakt mit Hoff Thorup glaubte der Spätstarter noch gar nicht an eine Profikarriere und kellnerte nebenbei. Seither hat der Rapid-Coach öfters versucht, seinen Lieblingsstürmer zu verpflichten – jetzt dürfte es klappen, laut dem angesehenen dänischen Medium "Bold" entscheidet sich Adamsen für die Hütteldorfer. Konkurrent Bröndby Laut KURIER-Informationen hat der Routinier seit Wochen eine klare Tendenz für Rapid, aber auch Bröndby und ein Klub aus der Wüste bieten mit. Und der dänische Großklub wie der Verein aus der Wüste haben wesentlich mehr Gehalt zu bieten. Warum Adamsen dennoch vor der Unterschrift für die Wiener steht? Mit 31 Jahren möchte er mit seiner Familie (die Frau ist gerade schwanger) erstmals ins Ausland – da hilft der Ausblick auf eine schöne Stadt und einen Trainer, der schon lange ein Fan des Spielers ist.

Noch kein Medizincheck Die Sorge bei Rapid, dass Adamsen seine Zusage von einem Europacup-Ticket abhängig macht, dürfte sich nicht bewahrheiten. Aber solange es keinen Medizincheck mit anschließender Unterschrift gibt, wollen sich die Verantwortlichen zum nahen Transfercoup nicht äußern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/TOLGA AKMEN

Adamsen ist nicht nur ein verlässlicher Scorer, sondern bringt auch etwas mit, das für das geplante 4-3-3 von Hoff Thorup entscheidend sein könnte: Von allen Stürmern in der starken dänischen Liga bringt Adamsen im Angriffsdrittel die prozentuell meisten Pässe an einen Mitspieler und leitet so auch viele Torchancen ein.