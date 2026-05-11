Schockierter Rapid-Trainer: „Gehen wir ins Play-off, ist es verdient“

Austria-Trainer Stephan Helm fand in der Stunde des Sieges nach dem 2:0 im 350. Wiener Derby lobende Worte für Rapid. „Es war ein schwieriges Spiel, wir hatten einen günstigen Spielverlauf.“ Der Plan war zwar, kompakt zu verteidigen, allerdings „haben wir auch unsere Spielanteile etwas hergegeben. Vielleicht aufgrund des Spielverlaufs.“

In Hinblick auf das letzte Spiel daheim gegen den LASK meinte er: „Wenn wir gewinnen und der LASK trotzdem Meister wird, hätte ich nichts dagegen.“

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„Flanke war perfekt“ Sanel Saljic freute sich über sein erstes Bundesligator, noch dazu per Kopf. „So schlecht bin ich mit dem Kopf nicht, aber die Flanke war schon perfekt.“ Man habe wenig anbrennen lassen, Rapid lange vom eigenen Tor weghalten können. „Wir haben unser Spiel aufgezogen und das Tor sehr gut verteidigt.“ Reinhold Ranftl sprach von einem verdienten Sieg. „Wir haben gewusst, wie Rapid es angehen würde, haben wenig zugelassen und im Zentrum die wichtigen Bälle gewonnen. Die letzten zehn Minuten waren nur noch Wille.“

Jannes Horn, der früh ausgewechselt werden musste, stellte sich trotz seines schmerzenden Knies und der Niederlage: „Das 0:1 hat es nicht leichter gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Wir haben zu viel von links nach rechts gespielt, nicht in die Tiefe.“ Trainer Johannes Hoff Thorup spricht von der „bisher schlimmsten Erfahrung“. Er sah, „weder da, noch dort eine Top-Chance. Und trotzdem bekommen wir zwei Tore.“