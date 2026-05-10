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Im 350. Derby um das Europacup-Ticket: So steht es bei Rapid - Austria

Im Jubiläumsderby geht es um die Qualifikation für den Europacup. Rapid will das erste Saisonduell gegen die Austria gewinnen. So steht es in Hütteldorf.
Alexander Huber und Alexander Strecha
10.05.2026, 16:05

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Rapid mit Bolla (r.) gegen Austria und Barry

Sonntagmittag waren auch die letzten Tickets abgesetzt, das 350. Wiener Derby wird vor ausverkauftem Haus stattfinden. 

Zugelassen zum Kartenkauf waren lediglich Mitglieder und Abonnenten von Rapid sowie registrierte Austrianer für den Gästeblock, der in Hütteldorf erstmals seit Herbst 2024 beim Derby gefüllt sein darf und auch ist.

Die Derby-Legenden: „In meinem Freundeskreis sind mehr Rapidler“

Aus Sicherheitsgründen wurde nach den regelmäßigen Derby-Ausschreitungen der Puffer rund um den Auswärtssektor vergrößert, deswegen waren "nur" 25.400 Karten aufgelegt.

Dazu gibt es höhere Zäune und mehr Sicherheitspersonal.

Ob das helfen wird?

Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr steht:

Fest steht: Im 350. Derby geht es um nicht nur um die Nummer 1 von Wien, sondern auch um Europa. Mit einem Heimsieg hätte Rapid die Fixqualifikation für den Europacup und (mindestens) Rang 4 erreicht.

Die Austrianer wollen natürlich auch im vierten Saisonduell unbesiegt bleiben. Mit einem Auswärtssieg wie im Herbst wären die Rapidler wieder überholt. 

FUSSBALL-BUNDESLIGA: FK AUSTRIA WIEN - SK RAPID

Trotz der Enttäuschungen dieser Saison wollen die Grünen noch nach oben blicken: Mit einem Erfolg wäre auch noch ein Sprung nach oben in der Tabelle in der letzten Runde möglich.

Cvetkovic über Rapid: „Das Wichtigste ist, ein Derby zu gewinnen“

Mit dem Meistertitel haben die Wiener erneut nichts zu tun.

Ob der LASK jubeln darf, oder ein Fotofinish in Graz wartet, entscheidet sich ebenfalls ab 17 Uhr in Linz und in Hartberg.

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

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