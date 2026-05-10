Im 350. Derby um das Europacup-Ticket: So steht es bei Rapid - Austria

Sonntagmittag waren auch die letzten Tickets abgesetzt, das 350. Wiener Derby wird vor ausverkauftem Haus stattfinden. Zugelassen zum Kartenkauf waren lediglich Mitglieder und Abonnenten von Rapid sowie registrierte Austrianer für den Gästeblock, der in Hütteldorf erstmals seit Herbst 2024 beim Derby gefüllt sein darf und auch ist.

Aus Sicherheitsgründen wurde nach den regelmäßigen Derby-Ausschreitungen der Puffer rund um den Auswärtssektor vergrößert, deswegen waren "nur" 25.400 Karten aufgelegt. Dazu gibt es höhere Zäune und mehr Sicherheitspersonal. Ob das helfen wird? Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr steht:

Fest steht: Im 350. Derby geht es um nicht nur um die Nummer 1 von Wien, sondern auch um Europa. Mit einem Heimsieg hätte Rapid die Fixqualifikation für den Europacup und (mindestens) Rang 4 erreicht. Die Austrianer wollen natürlich auch im vierten Saisonduell unbesiegt bleiben. Mit einem Auswärtssieg wie im Herbst wären die Rapidler wieder überholt.

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Trotz der Enttäuschungen dieser Saison wollen die Grünen noch nach oben blicken: Mit einem Erfolg wäre auch noch ein Sprung nach oben in der Tabelle in der letzten Runde möglich.