Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

Cvetkovic über Rapid: „Das Wichtigste ist, ein Derby zu gewinnen“

Nenad Cvetkovic kehrt im 350. Wiener Derby in die Rapid-Verteidigung zurück. Der Serbe spricht über die wilde Saison und die Austria.
Alexander Huber
09.05.2026, 18:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rapid-Verteidiger Nenad Cvetkovic

Im ausverkauften Allianz Stadion, aus Sicherheitsgründen vor „nur“ 25.400 Fans, kehrt Nenad Cvetkovic im 350. Wiener Derby in die Rapid-Abwehr zurück.

Gesperrt hat der Serbe beim 1:3 gegen den LASK besonders gelitten, „weil die ersten 20 Minuten das vielleicht Beste von uns in dieser Saison waren. In Details hat dann die individuelle Qualität der LASK-Offensive entschieden.“

Austrias Lee gegen Rapid: "In Europa sind die Derbys noch größer"

Der 30-Jährige analysiert: „So, wie die Saison verlaufen ist, wäre der Titel auch nicht realistisch gewesen.“

Aber die Hoffnung auf die Top-3 ist noch da: „Das Wichtigste ist, ein Derby zu gewinnen. Dann wäre zumindest Rang 4 und der Europacup fixiert.“

FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/19. RUNDE/FUSSBALL-BUNDESLIGA: FK AUSTRIA WIEN - SK RAPID

„Durch Fehler stärker gemacht“ 

Warum es in drei Versuchen nur einen Derby-Punkt gab? „Ich finde gar nicht, dass es gegen die Austria so schwer zu spielen wäre, aber wir haben sie stets durch Fehler stärker gemacht. Zuletzt beim 1:1 hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle.“

Für mehr Offensivkraft im Derby hat Cvetkovic einen persönlichen Hoffnungsträger: „Yusuf Demir.“

FUSSBALL: ADMIRAL BUNDESLIGA / 18. RUNDE: FK AUSTRIA WIEN - SK RAPID

Besuch für Weimann 

Emotionalen Besuch bekommt Andreas Weimann: „Meine Frau und die Kinder sind angereist.“

Andreas Weimann bei Rapid: Ein Leader zum Ausleihen und Anlehnen

Der Routinier hat seine Familie seit dem Wechsel aus England nicht allzu oft gesehen - eine ungewöhnliche Situation für den Wiener.

Wie es nach der Saison weitergeht, „weiß ich noch nicht“, betont Weimann.

SK Rapid
kurier.at, AHu  | 

Kommentare