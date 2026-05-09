Cvetkovic über Rapid: „Das Wichtigste ist, ein Derby zu gewinnen“

Im ausverkauften Allianz Stadion, aus Sicherheitsgründen vor „nur“ 25.400 Fans, kehrt Nenad Cvetkovic im 350. Wiener Derby in die Rapid-Abwehr zurück. Gesperrt hat der Serbe beim 1:3 gegen den LASK besonders gelitten, „weil die ersten 20 Minuten das vielleicht Beste von uns in dieser Saison waren. In Details hat dann die individuelle Qualität der LASK-Offensive entschieden.“

Der 30-Jährige analysiert: „So, wie die Saison verlaufen ist, wäre der Titel auch nicht realistisch gewesen.“ Aber die Hoffnung auf die Top-3 ist noch da: „Das Wichtigste ist, ein Derby zu gewinnen. Dann wäre zumindest Rang 4 und der Europacup fixiert.“

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„Durch Fehler stärker gemacht“ Warum es in drei Versuchen nur einen Derby-Punkt gab? „Ich finde gar nicht, dass es gegen die Austria so schwer zu spielen wäre, aber wir haben sie stets durch Fehler stärker gemacht. Zuletzt beim 1:1 hatten wir eigentlich alles unter Kontrolle.“ Für mehr Offensivkraft im Derby hat Cvetkovic einen persönlichen Hoffnungsträger: „Yusuf Demir.“

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