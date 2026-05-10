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Bundesliga live: Holt der LASK gegen Salzburg schon den Titel?

Die Linzer haben heute im Spiel gegen Salzburg den ersten Matchball. Doch Hartberg müsste gegen Sturm Schützenhilfe leisten.
10.05.2026, 16:30

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Eine Szene aus dem Bundesliga-Spiel LASK gegen Salzburg

Der erste Matchball liegt für den LASK auf. 61 Jahre nach dem bisher einzigen Triumph können die Linzer am Sonntag den zweiten Fußball-Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Der LASK muss dafür in der vorletzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe daheim gegen Red Bull Salzburg mehr Punkte holen als Titelverteidiger Sturm Graz beim TSV Hartberg.

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