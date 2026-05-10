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Bundesliga live: Holt der LASK gegen Salzburg schon den Titel?
Die Linzer haben heute im Spiel gegen Salzburg den ersten Matchball. Doch Hartberg müsste gegen Sturm Schützenhilfe leisten.
Der erste Matchball liegt für den LASK auf. 61 Jahre nach dem bisher einzigen Triumph können die Linzer am Sonntag den zweiten Fußball-Meistertitel der Vereinsgeschichte holen. Der LASK muss dafür in der vorletzten Runde der Bundesliga-Meistergruppe daheim gegen Red Bull Salzburg mehr Punkte holen als Titelverteidiger Sturm Graz beim TSV Hartberg.
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