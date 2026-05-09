Letzte Chance? Sturm sucht in Hartberg die Torgefährlichkeit

So oft hat Otar Kiteishvili den großen Unterschied gemacht. Nun plagen den frischgebackenen dreifachen Bundesliga-Spieler der Saison ausgerechnet beim wichtigen Derby in Hartberg (17 Uhr), wo Trainer Manfred Schmid seinen Heim-Abschied gibt, Muskelprobleme.

Sturm Graz hat die Titelverteidigung nach fünf Unentschieden ohnehin nicht mehr in der eigenen Hand, müssen auf einen Umfaller des LASK hoffen. Und selbst drei Punkte holen, schon bei einem Remis werden die Grazer von den Salzburgern überholt, sollten diese in Linz gewinnen.

Bei Sturm geht es darum, „noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und alles reinzuwerfen“, sagt Fabio Ingolitsch, seit Winter Trainer und zuletzt elf Spiele mit seinem Team unbesiegt.